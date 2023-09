Générations d’élèves sans tabac à Comines-Warneton : les parents priés de ne pas fumer devant l’école

Générations sans Tabac. C’est un mouvement qui vise à tenir les enfants à distance des cigarettes et des vapoteuses et pas seulement dans les endroits où il est légalement interdit de fumer… Cela concerne les clubs de sport, les aires de jeu, les parcs ou encore les abords des écoles. En ce début d’année scolaire, les parents de l’école communale de Comines-Warneton ont été sensibilisés à ce projet.

"Ce qu’on souhaite, c’est que l’école puisse être un environnement sain pour les enfants. On demande aux parents de ne pas fumer devant l’école et s’ils fument, de le faire plus loin et d’emporter leurs mégots avec eux. On leur distribue d'ailleurs des petites pochettes à cet effet", explique Anne-Sophie Cneudt, du Plan de cohésion sociale de la Ville de Comines-Warneton. "Moins on voit quelqu’un fumer, moins on sera incité à fumer. L’idée, c’est de faire changer la norme dans la société et de faire diminuer le tabagisme passif subi par les enfants."

L’opération de communication se répétera à quatre reprises en septembre, pour que le message "Ici, je joue dans un espace sans tabac", affiché sur le seuil des deux implantations de l’école, à Comines et à Warneton, passe bien.

"C’est un bon geste"

Du côté des parents, fumeurs comme non fumeurs, l’initiative est bien accueillie. "C’est bien pour les enfants. C’est un bon geste. Comme ça, il n’y aura plus de mégots par terre", estime Maria. "C’est une bonne idée", pense Alisson, "parce que des parents font presque fumer leurs enfants, en fumant à côté d’eux et en faisant respirer leur fumée à tout le monde…"

Et si vous voulez arrêter de fumer ? Générations sans Tabac peut vous aider : le mouvement propose des aides pour les parents qui voudraient éloigner pour de bon la cigarette de leurs enfants.