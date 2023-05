Génération Z : les filles moins sportives que les garçons, vraiment ?

Quel rôle le sport occupe-t-il auprès des jeunes ? La génération Z est-elle plus sportive que les autres ? Pourquoi le sport est-il davantage délaissé par les filles à l’adolescence ? Dans cet épisode, nous tentons de répondre à ces questions en les suivant au plus près de leurs efforts et de leurs exploits…

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande aux adolescents au moins une heure d’activité physique modérée à intense par jour. En Fédération Wallonie Bruxelles, 76% des 6-18 ans déclarent faire du sport, soit 10% de plus que dans les années 90. Mais une donnée n’évolue pas ou peu : les filles pratiquent en moyenne moins de sport que les garçons.

Constat testé et nuancé sur les terrains, de la finale du Rhéto Trophée, LE rendez-vous sportif annuel des élèves de dernière secondaire, à la finale de la Coupe de Belgique féminine de football !