Génération Z : le début de la Grande Évasion ?

Difficile d’établir des chiffres précis sur ce phénomène d’évasion ou d’estimer le nombre de jeunes lancés dans ce genre d’aventures. En France, environ 20% des 20 à 24 ans n’étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) selon l’Insee en 2019. Aux États-Unis, la tendance est similaire.

Un quart des jeunes Américains de 20 à 34 ans ne travaillaient pas ni ne cherchaient à le faire à l’automne 2021.

A travers ces envies, on peut saisir une lassitude voire un rejet du monde du travail actuel chez les plus jeunes. Un changement majeur, effet direct de la pandémie de Covid-19, qui a contraint le monde à rester chez soi durant des mois. Selon une étude sur la Génération Z et le travail menée par la plateforme TalentLMS et l’entreprise technologique BambooHR au début de l’année 2022, plus de 20% des jeunes Américains interrogés quitteront leur emploi dans les douze prochains mois. Les principales raisons étant une rémunération insatisfaisante, un manque d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle et un manque d'intérêt dans leur travail.

Cette dernière raison, Romain, 22 ans, l’a expérimentée durant son année d'alternance dans une entreprise chargée des politiques RSE chez les PME. "On me demandait de faire des synthèses", déclare-t-il. "Ce n’est pas très enrichissant. Et puis je m’attendais à faire plus. J’aurais pu faire le travail qu’on me demandait en 15 heures", fait remarquer le jeune homme, qui part aussi en Amérique latine au début de l’année 2023. "Cela m’inquiète pour les 40 ans de carrière qui m’attendent."