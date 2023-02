"Génération sextos": une nouvelle révolution sexuelle ?

Les sextos, utilisés par les 15-25 ans comme expression du désir et du plaisir sur leur portable à l’heure des réseaux sociaux. On dit beaucoup de choses sur la sexualité des jeunes : ils perdraient leur virginité plus tôt, seraient accros au porno, enchaîneraient les partenaires… Mais qu’en est-il vraiment ?

La réalisatrice a recueilli les confidences de jeunes entre 18 et 26 ans. Sans tabous et avec beaucoup de sincérité, leurs témoignages nous permettent de se frotter à leur réalité. Et ce n’est pas tout : elle a aussi regardé du porno avec une bande de jeunes pour tenter de savoir dans quelle mesure ça les influence sur leur propre sexualité, assisté à un cours d’éducation sexuelle avec une influenceuse sur les réseaux, et participé à un podcast avec des féministes sur la question de la libération sexuelle. Tout ça ponctué par l’intervention d’experts en sexualité et des sondages de comportements sexuels à l’appui.

Autant vous dire que ce documentaire est particulièrement riche sur un sujet qui pose beaucoup de questions à l’heure du digital, sans avoir pour autant les réponses, particulièrement pour ceux qui ne font pas partie de cette génération. Et ce film vient casser toute une série de clichés trash dans une société hypersexualisée où les jeunes parviennent pourtant à être libres et conscients de leurs choix. La génération Z a une autre vision de la sexualité qu’il y a 20 ans, avec moins de pression, une parole libérée, une orientation sexuelle complexe, et une notion de l’égalité et du consentement au centre du game. Toutefois, le point inquiétant qui ressort du doc est à chercher du côté de la contraception : en quête de naturel, la pilule a mauvaise presse et le préservatif n’est plus utilisé que par 50% des jeunes, ce qui augmente les maladies sexuellement transmissibles, pas forcément graves comme le Sida, mais les autres comme la syphilis.

Génération sextos, un documentaire à voir impérativement sur La Trois le lundi 13 février à 20h35, et à revoir quand vous voulez sur Auvio.