"Génération Femmes Leaders" : rencontre entre élues bruxelloises et élues tunisiennes

Passionnée par le Maghreb, Simone Susskind a souhaité élargir ces initiatives aux femmes de la région. Après avoir organisé des sommets, l’association a lancé le projet "Femmes leaders de demain" en 2013, dans la lignée du Printemps arabe. Pour Simone Susskind les principaux acteurs de ces mouvements revendiquant la démocratie et les libertés étaient les femmes et les jeunes. Vingt femmes du Maroc, de Tunisie, d’Algérie et de Belgique ont été sélectionnées et réunies pendant un an et demi à plusieurs reprises. Cinq jeunes femmes avaient été sélectionnées au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Belgique.

L’année suivante, en 2014, lors des élections belges, ces femmes ont accompagné les candidates bruxelloises dans leur campagne électorale. Puis, l’inverse s’est déroulé : les Bruxelloises ont accompagné les candidates marocaines à l’occasion des élections législatives. "Beaucoup de choses se sont passées lors de cet échange", explique Simone Susskind. "Je me souviens d’une échevine bruxelloise qui accompagnait une candidate dans sa ville. Lorsqu’elles sont arrivées devant un café rempli d’hommes, la candidate marocaine ne voulait pas y entrer, tandis que l’échevine voulait absolument. Finalement, elles ont passé la porte et il y a eu un gros moment de tension. Ces hommes étaient stupéfaits de voir deux femmes dans leur endroit. Mais la tension est retombée et il y a eu des échanges et des discussions."