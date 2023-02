"Génération écrans, génération malade ?": l’impact des écrans sur le cerveau des 0-20 ans

Quelles sont les bonnes habitudes à prendre en matière d’écrans numériques ? Où est la limite à ne pas dépasser pour mon enfant ? Quelles sont les dernières vérités scientifiques ? Quels sont les impacts des outils numériques sur nos comportements, notre cerveau et notre santé mentale ?

Même s’il faut 20 ans pour démontrer un effet en sciences et que les tout-petits n’utilisent les écrans que depuis 7 ou 8 ans, des pédiatres, psychologues et psychiatres, au contact d’enfants, ont tout de même alerté des changements et des dangers. Les troubles qui se sont multipliés ces dernières années sont ceux liés à l’interaction, la frustration et le langage. Et l’offre est telle que les écrans arrivent en moyenne dans la vie du bébé dès 4 mois !