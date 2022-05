Génération "boomerang" : ces jeunes adultes contraints de retourner vivre chez leurs parents

On connaissait déjà les "Tanguy", ces enfants qui restent vivre chez leurs parents à l’âge adulte. Mais connaissiez-vous les "enfants boomerang" ? Ces enfants qui après quelques années, sont obligés ou désirent revenir vivre chez leurs parents ? On en parle avec Nicolas Evrard, journaliste pour le "Plus Magazine" et chroniqueur dans "La Grande Forme."