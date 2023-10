Génération 21 : Zero

Bienvenido pour une chronique particulière captée à Arequipa, dans le sud du Pérou.

Durant des pérégrinations péruviennes, et comme quoi tous les chemins mènent au rock, avec mon amoureuse, nous avons eu le bonheur de rencontrer Rafael, ingénieur du son et musicien. Via son studio d’enregistrement, il croise la route d’un tas d’artistes émergents de la scène rock péruvienne.

- Elle ressemble à quoi cette scène rock péruvienne Rafael ? " Il y a beaucoup de groupes à Arequipa, il y a toujours eu beaucoup de groupes avec de très bonnes idées. Avec mon studio, j’essaye de donner une qualité internationale, qu’ils puissent avoir un son plus international. "

- Qu’est-ce qui anime ces groupes ? Par qui et par quoi sont-ils guidés ? " Ce sont toutes les influences de la musique rock. C’est la musique rock en anglais et en espagnol. Il y a une tradition rock en Amérique du Sud, de tous les styles, pop rock, metal… Il y a de tout et c’est très cool cette variété ! "