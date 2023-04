Génération 21 : Xavier Defoing

Direction Ecaussines, à la découverte d’une démarche un brin particulière que je suis heureux de vous présenter : celle, instrumentale, de Xavier Defoing, multi-instrumentiste déjà rencontré pour cette même chronique il y a environ cinq ans. C’était avec son duo Picamezi qui sévit encore aujourd’hui.

Une aventure qu’il double désormais d’un projet solo porté par une envie de totale liberté… " Dans ce projet, j’avais envie d’une totale liberté, sans faire de compromis dans la composition, peut-être un peu égoïstement. Alors j’ai investi dans un home studio et j’y passe depuis lors de très belles heures à écrire, à composer, à placer des micros, à essayer, à rater, à expérimenter… Je me suis formé aux techniques de son comme autodidacte depuis une dizaine d’années. "

Xavier enregistre tous les instruments lui-même : basse, batterie, piano, guitare… L’idée avec ce projet est moins de se produire sur scène, d’enchaîner les concerts, que d’être repéré par des producteurs et réalisateurs pour porter ses instrumentaux à l’écran.

Bercé par des sonorités tout droit héritées des années 90, Xavier conçoit ses compositions comme autant de bandes-son possibles pour apporter un supplément d’âme et d’émotions à des séries, documentaires, reportages, courts et longs métrages. Avis donc si des personnes liées à ce milieu nous écoutent, vous pourrez retrouver toutes les compos et le contact de Xavier dans l’article lié à cette chronique.