Génération 21 : Wave Of The Moon

Plongée dans les marées musicales du groupe "Wave Of The Moon".

Les éphémérides de Wave Of The Moon sont guidées par un duo : Sébastien, à la guitare et aux arrangements, et Marie, au chant, qui aime bosser sur toute la partie créations, mélodies, écriture, visuelle… Un duo complémentaire né d’un besoin vital ressenti par Marie : " La genèse de Wave Of The Moon, c’est un besoin vital d’écrire et de m’exprimer. Comme j’ai toujours chanté, c’est naturel pour moi de traduire mes textes en chansons, en mélodies… Au départ j’écrivais pour moi, puis l’envie de partager est arrivée assez vite. C’est à ce moment-là que Sébastien m’a contactée, et nous avons commencé à bosser à deux sur les démos pour faire les arrangements. Très vite aussi, nous avons voulu jouer les morceaux avec des musiciens, et c’est comme ça que le projet a démarré. "

Après avoir dévoilé un premier EP en 2018, Wave Of The Moon travaille, compose, et revient avec de nouveaux titres qui annoncent une sortie dans le courant de l’année. Entre ce premier EP et aujourd’hui, le duo sait plus précisément où il aspire à emmener ce projet : " Nous avons vraiment envie de proposer des morceaux qui traduisent des ambiances et des émotions. De se faire plaisir en partageant ça avec les gens en toute simplicité. "