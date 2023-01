Génération 21 : Von Stroheim

Avant d’être musicale, la genèse de Von Stroheim est intrinsèquement cinématographique…

" C’est en effet le nom d’un réalisateur autrichien qui a travaillé à Hollywood, qui était tout à fait excentrique, qui a fait des films dans l’entre-deux-guerres… L’idée du groupe était de partir de ce côté cinématique dans un style rock/blues doom. Le groupe est né en 2014, déjà en trio mais avec un autre batteur. Nous avons sorti un premier EP. Deux ans plus tard, nous avons sorti un premier album avec un autre batteur. Nous avons ensuite passé le Covid à répéter, composer… Et nous voilà en train d’enregistrer un nouvel album. Entre temps, Joël nous a rejoints à la batterie. Nous avons enregistré une live session avec lui. Le prochain album est enregistré avec DEHA qui a travaillé avec La Muerte et une série de groupes actifs plutôt dans le black metal. "