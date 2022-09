Génération 21 : Van Den Bear, une sonorité qui inspire les grands espaces, la nature, la déconnexion....

Dialogue à rebondissements avec Antoine, fondateur de Van Den Bear, ours musical bien léché aux besoins périodiques de solitude heureuse.

Première question dans le sens du poil de Van Den Bear : comment communiquer avec les non-ours ?

En essayant de créer un univers qui nous ressemble, dans lequel on peut créer des ambiances et des textures qui montrent potentiellement notre univers à nous et si les non-ours réagissent… S’il y a quelque chose qui accroche… C’est toute une aventure, ça c’est sûr !

L’accroche de Van Den Bear : quelles sont les racines de cette aventure ?

C’est un projet que j’ai lancé à un moment où j’avais d’autres projets qui stagnaient. Je l’ai lancé seul il y a quelques années et, petit à petit, différents musiciens ont rejoint l’aventure. Pour arriver à la formation actuelle avec laquelle nous venons d’enregistrer un nouvel EP, dont " Conversation With A Twist " est le premier single envoyé en éclaireur. Au long de ces années, l’atmosphère de Van Den Bear s’est développée avec des pas en avant et en arrière, en raison du Covid… Mais nous sommes très excités par la sortie de ce nouvel EP !

Dans cette nouvelle formation, on retrouve Anthony à la batterie, Kevin à la basse, Olivier à la guitare… Sans oublier une/des muses qui gravitent autour du projet. " Conversation With A Twist " est un duo : quelle place pour les duos et les voix féminines dans Van Den Bear ?

J’ai toujours eu la sensation que c’était un univers dans lequel les différentes textures, les différentes sonorités, que ce soit d’un point de vue musical comme vocal, étaient vraiment intéressantes à explorer. J’ai une voix assez basse. Le fait d’avoir cette élévation avec des voix féminines, cette respiration… Cela m’a toujours beaucoup intéressé. " Conversation With A Twist " est le premier vrai duo du groupe. Jusqu’à présent, c’étaient plutôt des interventions ou des chœurs. Ici c’est une aventure dans laquelle j’ai emmené mon amoureuse pour cette conversation, qui est une conversation entre deux personnes vivant une relation à longue distance. Comment garder cette intensité tout en préservant la légèreté et la complicité malgré différents continents. Quant aux chœurs qu’on pourra entendre sur le reste de l’EP, c’est une amie, Tatiana, qui apporte cette dimension supplémentaire essentielle selon moi à la sonorité du groupe.