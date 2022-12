Génération 21 : U-Men Touch

Baptisé " Seeking Light ", Joe Col partage cette quête de lumière, la vision du groupe, à travers les titres, les hommages et inspirations qui jalonnent ce futur album : " Notre vision est d’aller vers un monde meilleur en évitant les pièges de notre civilisation (That’s the Way), par l’apport de l’Art (Mona Lisa) et les œuvres des Grands de ce monde comme notamment : Mahatma Gandhi, Nelson Mandela et nos Prix Nobel belges… Le Prof Ilya Prigogine, ULB, Prix Nobel de Chimie, à qui nous dédions Entropie, écrit en français pour l’honorer ; le Prof Dr Christian de Duve, UCL, Prix Nobel de Médecine pour ses découvertes bio cellulaires (lysosomes) et le Prof Dr Denis Mukwege, ULB, Prix Nobel de la paix, Gynécologue défenseur des droits de l’Homme surnommé l’homme qui répare les femmes (des mutilations génitales). Nous voulons comprendre et transcender le quotidien (Dry, H24). Et pourquoi pas, se faire plaisir avec une guitare Finger Picking (Halite qui est la dénomination du sel : Le sel de la vie…) "

Le grain de sel musical de U-Men Touch, c’est un mélange d’atmosphères planantes, propices à l’évasion, d’éloges de la liberté, synonyme de libération, du corps et de l’esprit… Et encore de vibrations sonores qui invitent à la plénitude.