Génération 21 : The Ultimate Dreamers

L’aventure du groupe que j’ai le plaisir de vous présenter, The Ultimate Dreamers, s’apparente à un rêve de jeunesse qui vous rattrape…

Sur le papier, The Ultimate Dreamers n’existe que depuis deux ans… Dans les faits, et en fouillant bien dans le placard à archives de ses musiciens, son existence remonte à la fin des années 80, alors que Frédéric et sa bande étaient encore sur les bancs de l’école. " Les choses se sont terminées assez rapidement pour différentes raisons. De nombreuses années plus tard, alors que plus personne ne pensait à ce projet et pas même nous, en pleine pandémie, des démos artisanales de l’époque sont arrivées au propriétaire d’un label gantois… qui nous a proposé d’en sortir une compilation. Nous avons fait restaurer et remastériser ces enregistrements. Et la magie est revenue rapidement, autour du line up d’origine, complété par une nouvelle claviériste… Nous avons enchaîné les concerts et de fil en aiguille, nous voilà ! "