Génération 21 : The Honey Badgers

Notre rencard musical du soir nous emmène quelque part entre Virton et Nivelles… Sur les traces brûlantes du groupe The Honey Badgers, et à bord du van rêvé des quatre gaillards qui le composent.

Quatre amis unis par le rock au sens large, et qui puisent leur identité musicale dans la variation de leurs influences, comme l’évoque Hugo, bassiste du groupe : " On se retrouve dans une musique hybride, avec des influences punk, indie… On explore, on reste ouvert et curieux pour nous renouveler et ne pas tomber dans une redondance… On pense que nos différences de goûts, de visions musicales… Convergent vers une musique qui nous plaît ! "