Génération 21 : The Guru Guru

Ce titre de Guru Guru, " Joke's On You ", reflète un aspect de l’identité du groupe : ses morceaux sont à cheval entre les rires et les larmes. Ils s’apparentent souvent à des blagues tout ayant quelque chose de très sérieux. " L’idée est de garder l’attention du public (c’est une déformation professionnelle, je suis prof de lycée). Si certains parlent d’un personnage que j’amène sur scène, ce sont plutôt les chansons que j’essaye de rendre plus claires par l’expression. Dans le dernier album, nous nous sommes efforcés d’écrire des messages qui peuvent être adressés à notre public. Mais en général les textes sont très ouverts à l’interprétation. Mais nous sommes des musiciens et nous voulons avant tout faire de la musique ! "