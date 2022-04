Generation 21 : The Badgers

Je suis très heureux de vous retrouver après cette petite trêve pascale et printanière…

Une sortie de trêve qui nous emmène jusqu’à une cabane au fond d’un jardin, sur les traces de cinq musiciens aux vies multiples, avec leurs hauts, leurs bas, mais avec cette aspiration commune pour le plaisir. Pour la volonté de s’amuser. Pour la grande fête. C’est dans cet esprit qu’est né en 2019 le groupe The Badgers, littéralement " Les Blaireaux "… Animal musical résolument nocturne, comme en témoignent les débuts de l’aventure dont Guillaume se rappelle : " Avec Cédric, nous voulions revenir à l’objectif initial de notre musique : prendre du plaisir, jouer, s’amuser… C’est ce qui nous avait un peu manqué dans les précédents projets. Le principe de départ était très simple : nous nous rencontrions tous les deux dans une cabane un peu loufoque, et l’idée était de faire une belle fête et une chanson. Et le lendemain matin, réécouter et repartir sur les restes de la chanson qui avait été composée pendant la nuit. "

Allez savoir pourquoi… Le premier titre ayant jailli de cette cabane s’intitulait sobrement " Black Out ". Les fondateurs de ce qui allait devenir The Badgers ont été rejoints par Louis, tout droit revenu de Nouvelle-Zélande. Après avoir longuement hésité entre un groupe de covers de Mylène Farmer ou The Badgers, Louis a finalement opté pour le second… séduit par ce premier son, dont il évoque la composition : " À la base, Guillaume chantait dessus, et ce n’était que du yaourt. Parlant anglais, j’ai calé des mots anglais dessus et au fur et à mesure, des phrases et une histoire commençaient à se former… On s’est regardé tous les trois, et on s’est dit : non seulement on s’amuse, mais il y a peut-être quelque chose là ! "