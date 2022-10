Génération 21 : Sura Sol

Rencontre dans un endroit tout désigné, au bistrot " Au Soleil " dans le cœur de Bruxelles, avec l’artiste Sura Sol.

Sura Sol : en quoi ce nom guide ton aventure musicale ?

" Sura était le nom de mon arrière-grand-mère. Inconsciemment au départ, mais de plus en plus consciemment, ce premier album ‘Roar’ que je me prépare à sortir est une ode à mes ancêtres, aux lignées féminines de ma famille surtout, qui ont traversé beaucoup de choses et qui font que je suis là aujourd’hui. "

Cet album est aussi une ode à la nature. Il est traversé par une forme de retour à notre part sauvage, brute, viscérale. Y avait-il une démarche artistique volontaire à travers ce retour aux choses premières, plus intuitives, instinctives ?

" Quand j’ai commencé à faire de la musique avec le groupe Las Lloronas, cela revenait beaucoup : d’abord les choses jaillissent, sortent, et après on en fait sens de manière rationnelle, et c’est comme ça ma manière de créer. Avec ‘Roar’, qui veut dire ‘rugir’, il y a une recherche de ma manière à moi d’exprimer, de rugir, de traverser des épreuves douloureuses, joyeuses… Mais dans une expression qui n’est peut-être pas domestiquée comme les humains le sont en général dans cette société. Je pense qu’il y a un grand besoin de secouer tout ça, et c’est ma contribution. "

Tout ça, Sura Sol va le secouer au Botanique le 8 décembre prochain : à quoi le public qui sera présent sous la Rotonde peut s’attendre comme concert ? Qu’aimerais-tu délivrer ce soir-là ?

" Cela me fait sourire car je parle de ‘secouer’ mais mon album est tout doux… Or j’ai l’impression que quand on parle de secouer, rugir, notre imaginaire passe en mode punk. Mais je pense que notre société a aussi besoin de beaucoup de douceur. C’est aussi une recherche de comment être dans l’expression brute et le rugissement vrai et réel, tout en cultivant la douceur, la connexion, l’amour… Ce n’est pas toujours simple, il y a ces questionnements dans l’album, et le 8 décembre il y aura des surprises. Je souhaite que ce concert soit très collectif et j’aime la magie, alors j’espère qu’il y aura de la magie aussi… "