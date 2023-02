Génération 21 : Suprême

C’est avec un plaisir Suprême que je vous propose de prendre la route de Namur dans le sillage d’un groupe, Suprême, à la musique non pas politiquement… Mais poétiquement très correcte !

De la poésie, de l’engagement et de la fête avant tout… Comme autant de leitmotivs guidant les quatre musiciens de Suprême, depuis les germes de leurs compositions jusqu’à leur interprétation sur scène. Dans un mélange d’influences brassant musique du monde, rock, folk, métal… Pour se sublimer avec osmose et fluidité dans un premier EP intitulé " Horizon Abîmé ". Et précisément quel horizon espèrent-ils et elles à travers cet EP ? " On espère que cet EP nous ouvrira les portes de nouvelles salles, nouvelles régions, nouveaux publics… Depuis que le groupe est passé de 2 à 4 membres, le processus créatif a évolué. À présent tout le monde participe à la composition, ce qui a ouvert le champ des thématiques au féminisme, aux violences de genre, à la droitisation… Nous avons envie de créer des imaginaires porteurs, de parler de résilience et du monde d’après. Parallèlement nous avons aussi des chansons plus fédératrices et consensuelles, sur les légumes par exemple. Nous aimerions faire des résidences artistiques pour continuer à créer, et on aimerait retourner en studio cet automne pour sortir un album. "