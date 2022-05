Génération 21 : Suber Oaks

De la sève musicale qui coule depuis Liège jusqu’à Bruxelles en passant par Waremme… Bienvenue dans la forêt dansante de Suber Oaks !

Suber qui peut aussi signifier " sublime ". Question : qu’aspire à sublimer Suber Oaks ? " C’est donc d’abord un groupe de potes qui partage cette envie de s’amuser, de passer et de faire passer des bons moments… À la base, l’envie était simplement de faire ce qu’on aime. Il y avait une dimension plus nostalgique et romantique. Aujourd’hui, on veut faire danser les gens. Nous intégrons plus de rythme et de groove à nos compositions. Les textes sont plus travaillés. Ils évoquent l’acceptation de soi, ne pas trop se mettre dans des boîtes, d’être à l’aise avec le regard des gens… "