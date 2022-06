Génération 21 : Stephan Eicher et Olivier Terwagne

Stephan Eicher : " L’idée de la carte postale me fascine, j’en envoie des tonnes… Et je trouve ça marrant, spécialement aujourd’hui avec la digitalisation, car chaque postier peut lire ce qui est écrit dessus. C’est un temps d’une naïveté sublime. Je trouve aussi beau que quand j’écris la carte postale à midi à Mons, elle va peut-être arriver dans deux semaines à Venise. Je rêve de faire de la musique actuelle comme ça. Quand vous finissez un album, vous ne comprenez pas directement ce que vous avez fait, c’est comme la naissance d’un enfant. Je trouve ça bizarre de sortir un disque et de devoir directement répondre à des questions. Je préfère faire des cartes postales : je finis le disque, je lèche le timbre, je vais à la poste et puis, 2, 3 semaines plus tard… Ça résonne chez vous. Et peut-être que vous le mettez sur le frigidaire en attendant le prochain à l’été, puis à l’automne… "

En guise de carte musicale à accrocher sur le frigidaire durant l’été et avant de nous retrouver à la rentrée, je vous invite à écouter le titre d’un artiste belge émergent qui, dans l’héritage de Stephan Eicher et des influences balkaniques, klezmer, partage ce côté galvanisant, cette envie de surprendre, de cultiver l’art d’aller à contre-courant, de vivre poétiquement… Il s’appelle Olivier Terwagne et nous livre sa vision des cartes : " L’idée des cartes, c’est quelque chose de court, un peu comme une bande originale, une petite archive de notre vie, d’un certain constat sociétal et une mise en scène de soi qu’il n’y a peut-être pas dans les cartes postales. Ce qui est certain, c’est qu’une chanson se limite souvent à 3-4 minutes et, dans une carte, nous sommes limités par la contrainte imposée par le cadre. Le tout est de trouver la liberté dans la contrainte. "