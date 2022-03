Génération 21 : Stand With Ukraine

À journée particulière, aux couleurs ukrainiennes sur nos antennes, chronique également particulière…

Avec mon épouse, et depuis jeudi dernier, nous hébergeons deux sœurs ukrainiennes. Elles s’appellent Anastasia et Natalia. Elles ont respectivement 19 et 23 ans, et viennent de la ville de Kozelets, à 80 km au nord de Kiev. Il y a une vingtaine de jours, elles ont pris la route avec leur sœur aînée et ses deux enfants de 3 et 12 ans… Quittant leurs trois frères et leurs parents, toujours en Ukraine. Elles ont rassemblé leurs affaires en quelques minutes, et sont juste parties avec un sac à dos. Dans un premier temps, elles s’accrochaient à l’espoir de pouvoir rester en Ukraine… Elles ne voulaient pas et n’avaient pas projeté de quitter le pays. Le trajet fut effrayant car elles appréhendaient les tirs de soldats russes à chaque instant. Elles ont roulé pendant trois jours en Ukraine, ont dormi dans un hôpital, puis chez l’habitant à la frontière avec la Slovaquie… Elles ont compris que la guerre allait durer, et ont finalement quitté le pays. En chemin, elles ont notamment rencontré un Syrien et un Somalien, qui les ont aidées à se loger. Elles sont passées par la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne… Avant d’arriver chez nous, en Belgique, où elles ont été accueillies par un couple à Silly qui héberge depuis lors la sœur aînée et ses deux enfants.

Aujourd’hui elles sont reconnaissantes de l’accueil en Belgique. Leur famille restée en Ukraine est heureuse de les savoir en sécurité. Mais elles pleurent la perte d’une vie simple, et se réjouissent de pouvoir repartir en Ukraine. Quand nous leur avons demandé ce qui les animait dans leur vie en Ukraine, Anastasia nous a parlé de la musique et du chant. Une semaine avant l’éclatement de la guerre, elle donnait un concert. Le week-end dernier, la magie des rencontres l’a emmenée jusqu’au Centre culturel de Genval où une soirée caritative était organisée pour l’Ukraine, en coopération avec la plate-forme 1212. Sur la scène du Centre culturel, Anastasia a rejoint le guitariste François Delporte avec qui elle a interprété un titre chargé de paix et d’espoir, dont voici un extrait capté live avec les moyens du bord…