Génération 21 : SOROR

… Quelle est l’énergie que vous aspirez à distiller sur scène comme sur disque ? Et tout cela se traduit sur un premier EP et bientôt un premier album, à découvrir sur scène dans le cadre des Nuits Botanique … Quelle est l’énergie que vous aspirez à distiller sur scène comme sur disque ?

" L’époque que nous vivons influe beaucoup sur notre musique et sur nos textes. On ne peut pas le nier, nous vivons une époque anxiogène… On va donc ressentir un truc assez mélancolique, grave, et à la fois on essaye de transmettre ça avec pas mal de puissance. Aujourd’hui être femme c’est aussi apprendre à aller au devant de la scène. On montre qu’on est bien là et qu’on a des choses à dire.

La scène, avec les morceaux qu’on propose, qu’ils soient plus lents ou plus énervés, c’est une transmission d’émotions. Dire quelque chose, comment l’exprimer, avec des textes tantôt plus personnels, tantôt plus engagés… ça peut parler du système comme d’une expérience qui peut être tout à fait universelle.

L’Homme avec un grand H car il est aussi question de l’isolement de l’être humain dans cette société hyper connectée, qui va très vite, et se recentrer comme un cri. "