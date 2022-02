Génération 21 : Simon Fransquet

Un album qui résonne comme un cri d’espoir : il s’ouvre au son de propos homophobes durs à entendre, autant qu’à comprendre, et se boucle sur la mise en musique du discours lumineux prononcé par Harvey Milk, homme politique américain ardent défenseur des droits des personnes homosexuelles, peu de temps avant son assassinat en 1978. L’espoir, message parmi d’autres, que l’on retrouve au cœur du documentaire de Jawad Rhalib et que Simon aspire à transmettre à travers cet album… " Ce que j’aspire à transmettre à travers cet album, c’est avant tout un message d’amour, de paix et de tolérance. De tolérance envers toutes les communautés, toutes les minorités qui sont encore aujourd’hui beaucoup trop persécutées. Je trouve ça fou qu’en 2022, on doive encore se battre pour expliquer aux gens que c’est tout à fait normal d’aimer qui on veut, de la manière dont on veut… "

De l’amour aussi pour les autres artistes avec qui Simon signe ce disque : Alice On The Roof, qui amène son côté pop, Antoine Dawans, trompettiste ardent, et encore Jérôme Magnée, et son chant éthéré. C’est une cocomposition entre Jérôme et Simon que je brûle littéralement de bonheur de vous faire découvrir : elle s’intitule " Used To Burn ". " J’ai composé la musique, et il a écrit les paroles des chansons. Ce titre parle de ce moment magique au début d’une relation où tout est incroyable, et où tu passes à l’autre à chaque seconde. Quand l’autre te manque aussi tôt que tu en es séparé… C’est un regard nostalgique sur cette époque. "