Génération 21 : ShiroKuro

Immersion dans l’univers à l’ambiance et l’écriture toutes singulières d’un power trio liégeois uni sous le nom de ShiroKuro.

Un power trio qui, à l’origine, est un projet solo lancé par Nathanaël Paulis (et non Paulus). Guidé par des artistes comme Foals, London Grammar ou Coldplay pour citer les plus connus, Nathanaël ressent un mélange d’envie de composer et de crainte de jouer seul sur scène. Fraîchement débarqué au conservatoire royal de Liège, il propose à Louis Comblin, multi-instrumentiste et partenaire de composition, de le rejoindre dans cette nouvelle aventure. " Je savais qu’il allait pouvoir apporter beaucoup au groupe. Il a accepté de rejoindre l’aventure, et nous avons fait un bout de chemin ensemble qui nous a amenés jusqu’au Botanique. L’an dernier nous avons recruté Matias Pollicino à la batterie portés par des envies d’agrandir et d’augmenter l’énergie du groupe sur scène. "