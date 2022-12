Génération 21 : Sawaro

Dans ce que les fêtes peuvent générer comme belles rencontres, j’ai le plaisir de vous partager celle réalisée avec le groupe Sawaro, qui nous convie dans son labo.

Quels sont les ingrédients musicaux que vous aspirez à distiller dans votre labo Sawaro ? Pour tendre vers quelle forme d’alchimie ?

" C’est un gros laboratoire dans lequel il n’y a pas que des ingrédients musicaux. Au niveau musical, on veut transmettre de la joie, du solaire, du plaisir et du kiff. Il y a des sonorités légères et d’autres très lourdes. Cela nous tenait aussi à cœur d’avoir un son très basse. Et puis, nous sommes un groupe qui répète peu… C’est un groupe presque cinématographique. Mais c’est laboratoire car on travaille sur tout… Sur des images, des clips, des affiches, des stickers… On essaye de tout faire à fond et à tous niveaux. C’est donc un laboratoire fait de techniques pluridisciplinaires. "

Sawaro inspire l’alchimie des talents et des imaginaires. De la créativité à travers le premier titre qui vient d’être dévoilé – Flower of Dementia. Quel est le thème de ce morceau ?

" Cela traite du partage du savoir et de la connaissance. C’est une plante que tu pourrais prendre, qui te donnerais les connaissances. Si tu l’utilises à bon escient, que tu peux partager ça avec le monde, tu vas embellir les choses… Si tu l’utilises à mauvais escient, cette plante te rend taré et te renvoie à tes profondeurs, à ton côté sombre, et te rend fou. "