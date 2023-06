Génération 21 : Quentin Sauvé

Choses tristes que Quentin sublime en autant de titres positifs. Ou comment transformer des conflits intérieurs en tourbillons mélodiques libérateurs… Le tout, en étant une nouvelle fois bien épaulé par son frère Amaury à l’heure de graver ce nouveau disque. Enregistré sur bande, les deux frangins lui donnent une couleur savoureusement analogique. Illustration avec " Reflections " qui ouvre l’album et qui, à travers un moment bien précis capté dans le van musical de Quentin Sauvé, balaye l’ensemble des thèmes présents sur l’album : de la nostalgie à la peur de vieillir, en passant par les gens perdus et ceux qui manquent… " Dans ‘‘Reflections’’, je parle d’un moment très précis où je me suis vu dans le reflet de la vitre du van, et j’ai vu que j’avais des cheveux gris. Il y a des choses écrites qui sont métaphoriques et d’autres très concrètes. ‘‘Reflections’’, c’est un petit moment qui pourrait être tout l’album. "