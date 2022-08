Génération 21 : Pogo Bastard

Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rentrée synonyme de découvertes noir jaune rock…

Pour ouvrir le bal, j’ai le plaisir de vous emmener sur les traces du groupe Pogo Bastard, un power trio fondé fin 2019 et composé de deux Renault : l’un au chant et à la guitare, déjà croisé avec le groupe Salazar, l’autre à la batterie… Qui connaissait Raphaël, à la basse, pour avoir sévi ensemble dans des projets variés, de reprises comme de compositions.

Avec Pogo Bastard, le power trio donne la part belle aux compositions. Après un 1er EP enregistré au studio Jupiter avec Koenraad Foesters, le groupe remet le couvert avec un 2e EP dont nous parle Raphaël : " Au début de cette année, nous avons enregistré notre 2e EP ‘Useless Toy’. Cela s’étant bien passé la première fois, nous avons voulu réitérer avec la même équipe. Depuis la sortie du confinement, nous avons vécu des chouettes dates, dont la première partie de Boogy Beasts au Zik-Zak. Puis on a joué au Park Rock… Notre objectif est d’avoir le plus de dates possibles ! Nous jouerons le 3 septembre au Gerock Festival à Barchon. "

C’est que c’est sur scène que Pogo Bastard trouve l’essence et le sens de sa musique : " Le principal pour nous, c’est que les gens accrochent, aient envie de venir, et alors on fait la fête ensemble, on boit des coups, on danse… Et c’est le principal pour nous ! "

En parallèle de cette soif de scènes, Pogo Bastard continue à composer, toujours guidé par des sonorités grunges tout droit héritées des années 90, avec une touche singulière et plus récente. llustra’son avec le titre que je vous propose de découvrir ce soir, plage titulaire de leur dernier EP : " Useless Toy " dans Génération 21…