Génération 21 : PEGA

Morceaux gravés sur un premier EP croustillant et naturellement baptisé " Tempête de chips "… C’est que la nourriture, parmi d’autres influences, occupe une place toute particulière dans l’univers de PEGA qui partage sa gourmandise pour le décalage : " On veut que ça soit drôle, que ce ne soit pas pris au sérieux… Et les influences partent des cartoons parfois, des croissants, des serpents, des arcs-en-ciel, des paillettes, des peluches, beaucoup de peluches, tant qu’il y a de la peluche, c’est bon ! Du bacalhau, beaucoup de nourriture, ça c’est important pour le groupe ! Du fromage et de la légèreté. "

Fromage, légèreté et, je vous l’annonçais, verticalité… " Notre horizon est plutôt vertical. Nous avons toujours envie de faire les choses différemment, et de faire tout de travers. Alors l’horizontal, on n’aime pas trop. On n’aime pas les choses plates, on aime aller de l’avant. Voir plus haut. "

Guidé par des oiseaux portugais, je vous invite à voir toujours plus haut avec le titre Fado… " Et comme dirait Buzz l’éclaire : vers l’infini et l’au-delà ! "