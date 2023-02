Génération 21 : Ok Panda

C’est en décembre dernier qu’est sorti ce premier EP d’OK PANDA. Intitulé " Perspectives ", il vous hameçonne dès son intro… Ce qui nous renvoie à la suite de son visuel. Au-delà de son effet aquatique, surplombant les falaises et scrutant cette étendue d’eau, un géant à la drôle de coiffe et aux lunettes de plongée rétros perce une bulle avec une forme de harpon lumineux, comme pour montrer la direction aux hommes restés à quai. Une direction à la fois étoilée et contrastée, à l’image de la musique d’OK PANDA qui se joue de certaines dualités… " Au niveau des textes, on aborde des thèmes pas forcément joyeux avec différents niveaux de lecture, et sans connaître la petite histoire qui pourrait se cacher derrière les morceaux. On parle de cœurs brisés, de maladies, d’un monde qui change… Mais à travers une musique positive, des toplines et des mélodies fortes et entêtantes. On trouve ça assez fort d’avoir des mélodies qui restent en tête, qu’on a envie de chantonner, alors qu’elles parlent de quelqu’un qui ne va pas bien ou d’un féminicide, sans qu’on s’en rende compte. C’est peut-être une façon de parler de sujets difficiles dans un emballage plus accessible. "

Illustra’son avec le titre " Dorothy ", inspiré de la vie tristement célèbre de Dorothy Dandrige, première actrice afro-américaine à s’être imposée à Hollywood dans les années 40. " On touche à plusieurs thèmes à travers elle : le white privilège, la drogue, la violence conjugale, l’exil… En particulier, on parle de cette dualité entre la routine et la célébrité… Est-ce qu’on reste dans une zone de confort mais dans laquelle on souffre, ou a-t-on la force de quitter cette routine ? "