Génération 21 : OK Lion !, écrire autour de musiques pour le simple plaisir de le faire

" Le projet est joyeux du fait que nous n’avions aucune ambition au départ. On se rencontrait et on écrivait autour de musiques pour le simple plaisir de le faire. Et puis ça a plu ! Notre premier single a reçu pas mal d’écoutes… Bien plus que le nombre d’amis cumulés. Nous étions abasourdis par cet engouement collectif. À défaut de trouver un label, nous nous sommes lancés dans la création de clips. Là aussi, nous sommes tombés sur un réalisateur, Zvonok, qui travaille habituellement dans la pub et le théâtre, et nous avons réalisé des super clips avec trois bouts de ficelle… Tout ça était assez joyeux et amusant à faire ! Puis on nous a demandés jusqu’où nous voulions aller, et on voulait aller jusqu’aux concerts. Même si la représentation sur scène n’était pas du tout quelque chose pour moi… Mais je me suis dit pourquoi pas… Tentons ça ! Et nous avons commencé à nous produire au mois de mars dernier, et ça nous procure un plaisir de dingue ! Nous sommes quatre sur scène avec Pierre Bertens à la batterie et Jeff Bachely à la guitare. C’est une mayonnaise qui a pris sur un fond de douceur, de créativité et de bienveillance. C’est très gai et je vous invite à venir nous découvrir sur scène ! "