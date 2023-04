Génération 21 : OGIVES

Une idée gravée depuis peu sur un premier disque. Que dis-je ! Sur un double album d’une durée de 75 minutes. Résultat de quatre années de travail, il s’intitule " La mémoire des orages " et est paru sur le label Sub Rosa. Un vrai coup de foudre mixé par Steve Albiny himself dans son studio de Chicago en compagnie des membres d’Ogives. Et cet espoir prolongé d’une invitation lancée par Pavel… " Nous espérons être entendu de tout-un-chacun bien que le propos soit exigeant car nous partons du postulat que le public est loin d’être un troupeau d’imbéciles qu’il faut nourrir avec du prémâché toujours au même goût.

Nous invitons l’auditeur à rester attentif entre 10 et 15 minutes par morceau dans un contexte où on nous pousse de plus en plus à promener notre doigt sur un écran à la vitesse d’une nouvelle information toutes les dix secondes. "