Génération 21 : Oberbaum

Plongée dans la sève musicale d’Oberbaum, aventure joyeusement mélancolique portée par la chanteuse et compositrice bruxelloise Lucie Rezsöhazy.

Et quoi de mieux avant de baigner dans cette sève musicale que d’évoquer les racines d’Oberbaum. Des racines qui remontent à l’enfance de Lucie, les années d’éveil musical, de solfège, de piano, puis de jazz… Arrive la vingtaine, les années à Berlin, durant lesquelles Lucie confine la musique dans sa chambre, sa sphère intime. Avant de revenir en Belgique. Un retour synonyme de pont artistique et de reconnexion… " C’est là que je me suis vraiment reconnectée au piano et au chant. Je me suis mise à jouer avec des groupes : Fabiola, Condor, Les Juliens… C’est le fait de côtoyer tous ces musiciens qui m’a donné envie d’écrire mes propres chansons, de me challenger un peu… Je m’y suis mise, et j’ai vraiment adoré ça ! J’ai alors voulu créer mon propre univers. Ne plus servir celui de quelqu’un d’autre, mais créer le mien. "

Écouter Oberbaum et sa pop indé à la lourde légèreté est une invitation à ressentir les mêmes émotions que Lucie quand elle se laisse bercer par des artistes qu’elle aime et qui l’inspirent : Andy Shauf, Julia Jacklin, ou – plus nineties – Sparklehorse et Cardigans. " Une autre chose que j’ai envie de transmettre, c’est le jeu des musiciens. Je ne voudrais pas avoir des chansons parfaites avec un son nickel chrome, super-mixé… En particulier avec cet album, enregistré à la maison avec le producteur Aurélien Auchain, nous tenions à garder l’ambiance de la pièce, les fragilités des musiciens… Qu’on entende le jeu des musiciens. Que ça vive ! "