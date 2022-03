Génération 21 : Neon Rust

Au bout de ces deux mois, Neon Rust sort déjà de sa cave, monte dans un van et donne un premier concert. " Avec l’accès à une cave et à un van, on se sent comme des rock stars alors qu’on joue dans des bistros. " Il n’empêche, le premier single enregistré dans un esprit fidèle à leur DIY recueille de bons échos. " C’était incroyable ! Les gens nous découvraient, et ça nous a bien propulsés. De quoi nous permettre de squatter pas mal de scènes cet été… Et c’est ce qu’on préfère ! "

Un concert de Neon Rust ressemble étrangement à l’hymne italien : ça commence piano et ça finit forte. Un brin timides au départ, les quatre copains finissent en règle générale debout, quasi nus, sur les tables, à pogoter avec le public. Aperçu avec le titre " A Rose For A Dollar 99 ", à la mélodie à la fois rapide et imparable. Le groupe s’éclate à la jouer et c’est viral. Le public s’éclate à la danser.