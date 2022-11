Génération 21 : marcel

marcel est mort, vive marcel !

Avant de devenir le nom du groupe que je vous propose de découvrir ce soir, marcel fut le prénom du tout premier chat de l’un de ses fondateurs, Amaury, qui confie avoir découvert à travers lui le secret de la beauté du monde... " Je le considérais comme une magnifique œuvre d’art se promenant l’anus à l’air pour chasser des papillons et machouiller des tas de trucs sans jamais tomber malade ! J’étais absolument subjugué par ce chaton, et deux mois plus tard, le chien des voisins a traversé la haie qui sépare nos jardins, et a croqué la nuque de marcel. Tout le reste de ma famille était en vacances. J’étais seul avec un ami qui avait assisté à la scène, impuissant. Et j’ai vraiment vécu un truc symbolique à travers ce moment. Pour moi la mort de marcel coïncidait avec la mort de la beauté. De l’âme du monde. "

Fondé avec Maxime, ami des maternelles qui a fini par convaincre Amaury d’appeler leur groupe marcel, cette nouvelle aventure musicale est ainsi pour eux une forme de revanche de la beauté sur la laideur et la bêtise. Sur tous ces gros chiens débiles qui croquent des nuques de chatons… Avec une volonté ferme, celle de manifester la joie violente d’être en vie !

" 78 % du temps on oublie complètement cette réalité… et c’est quand même statistiquement dommage parce que c’est comme ça qu’on invente le Métavers ou des coques de smartphones en forme de bols de nouilles. Si on avait une heure et plus de courage, je pourrais aussi vous dire qu’on a envie de renverser le gouvernement et instaurer une société anar’collective. Vu qu’on sait qu’on est une minorité à le vouloir, on arrête de suite d’y penser car on ne peut pas imposer ça aux gens. Nous sommes tous un peu douillets. Donc c’est mieux de suggérer ça à travers de l’art tout en continuant à rigoler comme des baleines car c’est quand même pour ça que l’humain a été créé. C’est du moins notre opinion pour le moment… "

Une opinion qui suinte à travers le nouveau single de marcel, intitulé " intimité ", qui entremêle l’inconscient collectif à l’imaginaire individuel…