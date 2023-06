Génération 21 : Manitou

Rencontre qui glousse et qui farte en compagnie du quintet + 1 de Manitou. Qui de mieux que Clément, le Grand Manitou de la bande, pour revenir sur ses fondations et son évolution…

" C’est ma rencontre avec Gilles en 2017 lors de nos études de philosophie à Louvain-la-Neuve. On a simplement décidé de faire de la musique ensemble. Puis Maxime, le batteur, nous a rejoints. Nous avons aussi eu quelques membres de passage… Avant que Simon n’arrive en 2021 pour faire décoller le projet, et enfin Nicolas est venu compléter le groupe en 2022. "

Le mot " décollage " est tout désigné, Manitou étant aussi une forme de volatile à travers l’imagerie du dindon. D’où viennent cette identité visuelle et cette idée d’un rock qui glousse ?

" On cherchait un animal totem et l’idée est venue du constat que tout ce qui est lion, loup et autres, est déjà pris… On voulait un truc un peu plus vulgaire et c’est assez naturellement tombé sur le dindon car nous pensons que ce n’est pas encore pris, et plein de gens nous posent la question, donc ça a au moins le mérite de faire causer, c’est rigolo. "