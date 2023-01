Génération 21 : M.Chuzi

Une sauce qui se déguste sur la durée d’un premier opus intitulé " Papara " et sorti au mois de novembre dernier sur le label Sdband. Dans le même temps, M.CHUZI partage à qui veut bien les goûter ses compositions épicées. Déjà bien distillé à Bruxelles, le groupe aspire à mettre son grain de sel (et de scène) ailleurs en Belgique et en Europe. M.CHUZI vient de jouer à l’Eurosonic, grand showcase organisé au nord des Pays-Bas. De quoi laisser entrevoir un horizon ensoleillé… " Ah oui, le soleil pour horizon ! On fait une musique assez particulière… Mais il y a un public partout en Europe pour notre musique. On revient de l’Eurosonic… C’est une première étape vers un avenir ensoleillé. "

Prochaine étape ce jeudi dans le (très chouette) cadre du Chouette Festival, qui se tient du 2 au 5 février, en différents endroits de notre capitale. Un festival à plusieurs visages, à l’image de la vie et de la musique de M.CHUZI… " La vie a différents visages. On veut insérer ça dans notre musique, qui n’est pas très droite, qui prend beaucoup de chemins… Et c’est comme ça qu’on se sent un peu dans la vie. L’idée est toujours de groover, de faire bouger les gens, tout en mettant une complexité dans notre musique. "