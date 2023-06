Génération 21 : Lucky Lords

Cap sur Marche-en-Famenne et invitation à relâcher la pression avec le quintet de Lucky Lords.

Avant de devenir un quintet, l’aventure de Lucky Lords a démarré par une motivation adolescente : être cool, draguer et finalement plus avec affinité musicale ! Benoît, chanteur et cofondateur du groupe, se souvient : " L’histoire a commencé avec deux ados boutonneux, qui voulaient être cool, et draguer avec ça… Alors ils ont commencé à jouer de la guitare, et finalement ils ont pris goût à la musique. Nous avons longtemps joué à deux avec Jean-François. Puis nous avons rencontré Thomas, percussionniste. Guillaume nous a rejoints à la basse et enfin Max à la troisième guitare ! "

Trois guitares, voilà ce qui fait entre autres la griffe musicale (et les riffs!) de Lucky Lords, dont les compos vous plongent dans une ambiance sonore aux harmonies riches et aux mélodies qui se tissent, se croisent, pour vous donner envie de tailler la route et de tout envoyer valser. Illustra’son avec le titre Gran Torino : " Thomas est venu avec la base de la chanson, et Max a ajouté un riff qui a apporté une bonne pêche et l’intention qu’on voulait donner à la chanson… Côté texte, c’est un titre qui donne envie de parler de choses pour relâcher la pression. Ça parle d’un gars qui brûle la chandelle par les deux bouts, puis s’évade, prend sa caisse… Quand on la joue, on y croit pleinement ! "