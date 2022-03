Génération 21 : Lenny Pistol

De quoi déboucher il y a peu sur un premier album intitulé " Satellite Appetite " à travers lequel Lenny Pistol nous plonge dans sa pop psyché savoureusement bricolée et divinement décalée. " Je pense avoir été influencé par la hard funk, la new wave, la synth wave, des groupes comme Taxi Girl et Mary Moor, Oppenheimer Analysis, Elli et Jacno… Je mixe plusieurs techniques d’enregistrement, je travaille beaucoup avec des loops et des plug-ins, tout en essayant d’avoir une base analogique. "

Ce premier album, Lenny Pistol le dévoile quatre ans après avoir lancé le projet. À l’époque étudiant pour devenir ingénieur du son, Léonard consacrait l’essentiel de son temps non pas à ses cours, mais à apprendre les logiciels, à essayer de s’enregistrer et à préparer des petits concerts… Comme un étrange écho à la guerre en Ukraine, je vous propose de découvrir le titre " Une explosion nucléaire " : " C’est sûrement le single le plus minimaliste de l’album. Il comporte juste le Casio PT-100 et ma voix. C’est une chanson qui parle de relations digitales amoureuses et passionnelles. "