Génération 21 : L(h)azarus

Pour paraphraser Etienne Daho, il n’est pas de L(h)azarus, il n’est que des rendez-vous.

Rendez-vous donc avec le duo à l’énergie aussi ardente que virale de L(h)azarus, lancé il y a un peu plus de deux ans par deux compères, Hadrien et Jonathan : " Hadrien et moi nous connaissons depuis longtemps. Pour ce projet, nous avons commencé à composer il y a 2/3 ans sans se donner un angle d’attaque de départ particulier… On essayait des choses et ça a donné ça ! La particularité du duo est qu’une fois qu’on change quelque chose, le morceau prend une toute autre direction. "

Enfants du rock, toutes influences confondues, la direction prise par L (h) azarus dans leur premier EP récemment dévoilé s’inscrit dans l’écume de la vague post-punk actuelle. À côté de la direction, Jonathan et Hadrien se laissent divaguer vers un bel horizon : " Un horizon parsemé de belles dates, de beaux concerts, nous espérons partager l’affiche avec des chouettes groupes, puis partager notre musique, notre énergie avec un max de monde ! En parallèle, l’objectif est de sortir un album dans le prolongement de cet EP. Un album avec un beau vinyle et un bel art work ! "