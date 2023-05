Génération 21 : L-Fara

Prochain concert le 16 juin non loin de Mons et des studios de Classic 21, au lieu dit " La Zwarte Biquette ", à Sars-la-Bruyère… Un lieu que je vous invite chaleureusement à découvrir, établi dans une ancienne grange restaurée en carrefour des arts et des spectacles. " La Zwarte Biquette " donc… et revenons à notre mouton noir jaune rock du soir, L-Fara, qui a de noir moins les mélodies que les textes qui les habillent.

" Nos textes sont en général assez sombres. Une bonne moitié des chansons est écrite par d’autres, dont ma mère ! Ça parle de psychotropes, d’absence, du droit de ne pas enfanter… ou si je prends Rain Again, on parle du malheur que peut causer le fait de tomber amoureux. On projette un idéal sur quelqu’un qui ne correspond pas à la réalité. "

