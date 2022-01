Génération 21 : L̶a̶m̶b̶e̶r̶t̶Lambert

Avec " ̶L̶a̶m̶b̶e̶r̶t̶Lambert ", le travail individuel s’est rapidement muté en travail en tandem. Après avoir composé une dizaine de morceaux, avoir ressenti l’envie brûlante de les sortir de sa chambre, de les partager sur scène à un public, et après avoir tenté sans succès d’assurer lui-même les parties rythmiques, Samuel, qui apprécie croiser les registres, s’est tourné vers un artiste actif non pas dans la chanson française ou le rock, mais davantage dans le milieu du hip-hop et des musiques électroniques : " Je me suis tourné vers un beatmaker, Timothée Toussaint, pour un morceau. Il m’a renvoyé un truc super… Je me suis dit que ce serait trop bête de se passer de son talent… Je lui ai proposé de travailler sur tous les autres morceaux, ce qu’il a fait. On a sorti un premier EP en juin 2021. Comme je reste quelqu’un d’impatient, j’ai voulu réfléchir à la formule live. Là, pareil, je n’avais pas envie de me retrouver sur scène à trop de musiciens… On sait que c’est toujours un peu compliqué logistiquement. J’ai proposé à Timothée de me rejoindre sur scène, ce qu’il a aussi accepté. Ça fonctionne, on a commencé à répéter au mois de septembre 2021, il n’y a donc que quelques mois… On a eu un premier concert deux mois après à Vielsalm. Un concert-test avant notre premier vrai concert au Kultura à Liège le 15 décembre à l’occasion des 15 ans du label liégeois Honest House. "