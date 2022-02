Génération 21 : GROS COEUR

Une envie à découvrir sur scène lors de la finale du concours " Du F dans le texte " le 18 février prochain, puis dans l’antre ardent du Hangar à Liège le 26 février. D’une date à l’autre, une constante certifiée GROS COEUR : ce sera la Java. Une danse que le groupe conçoit non seulement comme un titre… Et comme bien plus que ça. " La Java, c’est une danse qui se danse à plusieurs. Danser la Java n’est pas la seule option quand on écoute notre morceau Java… Il est tout à fait possible de faire la chenille, de danser d’autres types de danses sur ce même rythme… Il n’y a pas de contre-indications, on ne cherche pas à limiter le champ des possibles. "

Ouvrir le champ des possibles, et laisser à GROS COEUR le mot de la fin, pour un supplément d’envie… " D’une envie découle une action ; une action en entraîne une autre ; c’est un petit ruisseau qui est devenu fleuve ; et on espère que ce fleuve atteindra les océans que vous êtes, auditeurs, auditrices… "

Pour prolonger le grand bain avec GROS COEUR, cliquez ICI