Génération 21 : Goodbye Fortune Tellers

Direct et efficace, à l’image des deux premiers titres dévoilés par le power trio de Goodbye Fortune Tellers. Deux titres qui en appellent d’autres à sortir très prochainement, et à découvrir live sur une variété de scènes… " On termine les maquettes d’un EP qu’on enregistrera au Noise Factory à Namur dans quelques semaines. Jusqu’ici, nous avons déjà fait quelques lives : au Botanique, au Café Central… On jouera dans une série d’endroits dans les semaines et mois à venir : au Super Sonic, aux Deux Ours, en première partie de Sharko… "

C’est qu’à la scène comme à la vie, Goodbye Fortune Tellers a le chic de soigner l’entourage du projet. " Dans le projet, on a un bon entourage de gens qui croient en nous, c’est important, qui nous aident à avancer… Vers où ? A court terme, l’EP. A long terme, selon les affinités de chacun. Nous voulons continuer à creuser ce qu’on fait actuellement. Où pousser le truc ? Toujours cette rock/pop mélangée. Simon est fort dans les lives. Laura, dans l’esthétique. Puis ce qui domine avant tout, c’est l’envie de continuer à nous amuser ! "