Génération 21 : FOWV

Rencontre quelque part entre la nature et la ville, entre le calme de la campagne et le bruit des sirènes urbaines, en compagnie de FOWV et de son fondateur, Ulrich Schadeck.

- Ulrich, quelle est la part sauvage de FOWV ?

" Je pense que c’est son côté révolté, la volonté de parler de choses dont on ne parle pas ouvertement, qui n’ont pas encore pris assez d’espace publique à mon goût et de venir enfoncer des portes, mettre sur la table des sujets qui peuvent être controversés. "

- FOWV sort du politiquement correct, pour préférer le poétiquement correct… Qu’est-ce qui te révolte le plus, et qui transparaît dans les mélodies et les textes que tu composes ?

" Aujourd’hui, la relation que l’humain entretient avec le monde et la nature de façon générale est biaisée. Je pense que ce qui me révolte le plus en ce sens c’est l’état du climat, et le fait qu’aux niveaux médiatique et politique, il manque encore une volonté d’améliorer les choses et d’aller à l’inverse de la culture économique que nous avons développée. "