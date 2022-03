Génération 21 : Florent Brack

" ‘Unstoppable’ est la première chanson que j’ai écrite pour mon album. C’est sans doute la plus personnelle car je l’ai écrite après plusieurs refus de maisons de disques de produire un ou plusieurs de mes morceaux. Je me suis que si personne ne voulait le faire avec moi, il fallait que je le fasse tout seul. J’ai commencé à mettre sur pied ce projet d’album, le crowdfunding, et finalement cette chanson s’est transformée en un album entier. "

Cet album, baptisé " Faces ", Florent Brack l’appréhende comme autant de visages et de facettes que l’artiste aspire à nous livrer en cette année 2022. Sur le plan musical, il brasse des univers variés, entre acoustique et électrique, ombre et lumière, intimité et voyages partagés. C’est qu’à travers cette aventure, Florent Brack est animé par l’envie de passer les frontières…

" J’adore voyager, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays. Si j’ai la superbe possibilité de partir dans d’autres pays en étant payé à faire ce que j’aime le plus, ce serait incroyable ! J’espère que l’album " Faces " pourra me permettre de voyager, d’apprendre d’autres choses et de devenir un artiste plus complet. "

À côté des voyages, Florent Brack se réjouit de fouler le plus de scènes possibles… " Ce qui me plaît le plus dans le projet et dans la musique en général, c’est ça : le partage direct avec les gens. Même si le studio, la création, la composition, c’est chouette… Avoir le contact avec les gens, leurs avis, des sourires (ou pas)… C’est ce qui m’attire le plus ! "