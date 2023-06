Génération 21 : Fefeye

Dernière chronique avant une trêve estivale. Avec Fefeye en guise de carte postale musicale. Praline francophile à savourer sans modération. Entretien avec Thomas, guitariste du groupe.

Thomas, quelle est l’énergie musicale que vous aspirez à transmettre sur disque et sur scèn e avec Fefeye ? " C’est une énergie strictement basée sur l’amour de l’autre. L’acceptation dans la peine, quelque chose de l’ordre de la résilience. Quelque chose de fédérateur autour de ça, autour de l’amour qui est donné simplement. C’est quelque chose qu’on retrouve très fort en concert grâce à Romain, le chanteur, qui accompagne le public et qui veille à casser la barrière entre public et musiciens. Essayer d’être tous ensembles et de communier plutôt qu’être cloisonné dans un truc de représentation qu’on voit trop souvent. "

Et fédérateur rime avec ardeur. Ce qui relie Fefeye, c’est également la Cité ardente. Liège. Comment cette ardeur se traduit dans Fefeye ? " Ahah ! Tu connais les Liégeois, ça se traduit autour d’un verre ! Romain est tenancier du Cupper où il y a beaucoup de petits concerts, expos… C’est un terreau très riche culturellement parlant. Je faisais du son avec lui, au-dessus du café où il a son studio, il m’a fait écouter le ‘early work’ de Fefeye. Là je tombe raide dingue étant épris de la musique de Tellier, Katerine pour la francophone, de Mac DeMarco, Connan Mockasin pour Outre-Atlantique… J’étais content, il était content de me voir content, il m’a dit ‘viens !’ et ça a commencé comme ça. C’est ça les Liégeois, c’est le plaisir de se rencontrer et de créer ! "