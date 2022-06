Génération 21 : Enid

Soyez les bienvenus dans l’univers poétiquement chimérique, puisant dans les rêves et les mythes, du groupe Enid.

Un groupe que les fidèles auditeurs d’Underground connaissent sans doute, ses deux premiers singles ayant été diffusés dans l’émission. Aujourd’hui, après un an de travail, Enid dévoile en CD et sur les plateformes un premier EP baptisé " Paracosmic Collision ". L’histoire du paracosme, de ce monde imaginaire très réaliste d’Enid, et de sa collision avec des poètes disparus autant qu’avec le public, est une histoire dont la source prend vie dans de vieux tiroirs…

" L’histoire démarre avec Pascal et moi, Nawal. On ressort de vieux tiroirs des compositions que j’avais faites il y a plus de 15 ans. Pendant des semaines, des mois, on va travailler tous les deux, on va partager la composition, la structure, et on va faire émerger des choses qui nous plaisent beaucoup. Ces musiques, nous avons de plus en plus envie de les partager avec les gens, avec l’extérieur forcément… Comme tout groupe, il faut trouver un nom. Et ce nom, ce sera Enid, qui signifie " Esprit " en gallois. Et cet esprit va devenir véritablement vivant par les gens, les rencontres… Les premières rencontres, ce sont les musiciens. Des musiciens passionnés qui vont rendre vivants, dynamiques, les lives. Pour nous, ça va être le départ de quelque chose qui nous touche d’abord. "