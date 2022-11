Génération 21 : Elliptik

, basée à Écaussines, et qui soutient les musiciens à travers une série de services, dont la mise à disposition d'un studio d'enregistrement. C'est là que le quatuor d'Elliptik vient d'enregistrer ses premières compositions. Des compositions nées pendant le confinement, sous la houlette d'Olivier, guitariste, qui très vite les partage à Benoît, bassiste : Direction les locaux de l'association XaaD , basée à Écaussines, et qui soutient les musiciens à travers une série de services, dont la mise à disposition d'un studio d'enregistrement. C'est là que le quatuor d'Elliptik vient d'enregistrer ses premières compositions. Des compositions nées pendant le confinement, sous la houlette d'Olivier, guitariste, qui très vite les partage à Benoît, bassiste :

" Quand j'ai écouté toutes les compos réalisées par Olivier pendant le confinement, je me suis dit qu'il y avait vraiment de la matière à démarrer très vite un groupe, ce qui peut être la chose limitante quand on a des compos. Là on avait déjà de la matière. Pour la batterie, j'ai pensé de suite à mon ami d'enfance avec qui j'avais déjà énormément joué, François, qui était enchanté de se relancer dans un groupe car on a moins la capacité à composer, mais nous formons déjà une bonne structure rythmique. Et ensuite, tout naturellement, Olivier a pensé à l'un de ses amis avec qui il avait koté à Louvain-la-Neuve, qui est chanteur, et il est arrivé dès la 2e répétition avec lui aussi des compos. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé ! "

L'aventure d'Elliptik se veut sans frontière, sans limite. Les influences des membres ratissent large : du funk au blues, en passant par l'afrobeat et la pop. La motivation du groupe est trouver la meilleure alchimie entre ces styles pour créer un univers singulier, et toujours à développer. Et il n'y a pas que sur le plan musical qu'Elliptik apprécie la diversité. Cela transparaît aussi à travers les messages distillés...