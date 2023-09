Génération 21 : Désespoir des Singes

Transition toute naturelle vers les ramifications qui s’entremêlent. L’horizon du Désespoir des Singes, vers où il tend ?

" On va déjà essayer de créer cet univers, qui va se développer au fil des concerts. Ce que j’aimerais transmettre, c’est cette deuxième lecture à faire… Ces choses qui ne sont pas vraiment ce qu’elles semblent être. Quand on s’approche du Désespoir des Singes, on s’aperçoit que ce n’était peut-être pas un sapin en fait… Ses branches sont moins hospitalières qu’a priori. J’aspire à ce que les auditeurs, auditrices, aillent au-delà de cette première lecture et se demandent ce qu’il y a derrière. Nous sommes dans une période de l’immédiateté, tout doit être clé en main, et c’est peut-être ma façon de tacler ce genre de pensée. "

Avec à l’esprit la deuxième lecture, première écoute de l’un des premiers fruits avec le titre " Shadows " : quelles lumières à travers lui ?

" C’est le tout premier morceau que j’ai écrit et qui a donné naissance au projet. Cela parle du repli sur soi, de ce qu’on peut éprouver face au monde qui brûle. C’est peut-être un peu réducteur, mais c’est comme ça que je le vois… "

